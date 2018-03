Offerte in primo piano >> eBay <<

Jeremias Rodriguez NON sarà un tronista della prossima edizione di Uomini e Donne: a deciderlo non è stato lui, ma la redazione (che tutto sa) che lo avrebbe silurato con un bel AREVUA’ in stile Danielona.

Pare infatti – così riporta il settimanale Chi di Alfonso Signorini – che il giovane Rodriguez abbia richiesto di cambiare il jingle durante la sua entrata.

Insomma, no ‘PARAPAPAPAPA’ no party.

Un motivo assurdo (e bizzarro) a cui sinceramente stento a crederci, ma siamo sotto testata giornalistica ed il mio cuore è vostro, dei miei figli e vostro, quindi non potevo non riportare questa notizia.