La presunta guerra tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis è andata oltre i social ed è finita anche in tv. Sembra che alla base di questo litigio ci sia il business dei tutorial di make up, altri invece sostengono che anche il pettegolezzo sul flirt di Belen con Damante abbia influito.

Adesso però le bimbe di Giulia sono certe che Jeremias Rodriguez abbia lanciato delle shade alla loro beniamina.

Ieri sera baby Rodriguez ha pubblicato due stories particolari sul suo profilo.

“Ma da quando Instagram si utilizza per minacciare le persone? Scusatemi mi sono perso qualcosa. Lo dico da un po’ di tempo che la vita è come una partita a tennis. Senza palle non si gioca”.

Che le parole del fratello di Belen siano davvero rivolte a Giuliona?

Nel dubbio spero che la vulcanologa parli e ci dica chi è questa “copiona” di cui parla e a cui potrebbe rovinare la famiglia



E pensare che fino ad un anno fa Jeremias commentava così il possibile flirt don Giulia.

“Le ho scritto io per primo un messaggino e lei mi ha risposto. Per il momento è nata un’amicizia, poi chissà…mi dovete dare tempo. È vero: non rispondo mai, nemmeno se mi chiama mia madre. Ma con Giulia sono stato io a a mandare il primo sms. Se mi interessa qualcosa, cambio.Quando le mando messaggi ricevo sempre le sue risposte. Ancora non ci siamo visti. Un’uscita in programma? Chissà…”