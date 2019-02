Sono giorni molto caldi a L’Isola dei Famosi ed a niente sembrerebbe essere servita la notte passata a Playa Bonita con Soleil Sorge, perché Jeremias Rodriguez è rimasto con un certo languorino.

Se nel daytime andato in onda ieri abbiamo assistito alla scena surreale fra Jeremias e Ariadna al grido di ‘vuoi scop**e?’, grazie al daytime esteso in onda su Mediaset Extra abbiamo potuto vedere l’intera scena non tagliata e senza censure.

Il piccolo di casa Rodriguez effettivamente – durante una battuta di caccia e nel mentre che stavano parlando degli altri concorrenti – ha chiesto alla Romero se avesse avuto voglia di fare l’amore, specificando “non con me, in generale”.

“Vuoi scopa*e? Ma io non sto dicendo fra me e te, io sto parlando di voglia. Non l’ho pensato per far niente, l’ho detto perché ne abbiamo parlato spesso. Mi hai fatto le stesse battute, quelle che faccio io e l’ho pensato. Comunque non ti preoccupare, rimango io con la voglia di scop**e, quella è una cosa importante nella mia vita. Ti ho solo detto che hai voglia di scop**e non ti ho detto con me o con qualcuno qua, te l’ho solo detto perché abbiamo scherzato molto su questi temi. Sono di un’altra cultura”.

Ariadna ha così risposto:

“No macché, dai! Ma cosa ti fa pensare che io ho voglia? Se ti faccio le battute è perché siamo latino americani tutti e due e la battuta fissa di tutto il latino America è quella. Ci rimango male per quello che hai detto perché sto conoscendo una persona fuori e non so che messaggio arriva. Sono lontana da tutti qua”.

Fortunatamente allo scambio di battute era presente anche Soleil, che ha riportato un po’ di senso logico alla discussione.

“Vi devo lasciare soli? Per una ragazza non è carino, non vuol dire nulla la provenienza! Ma cosa dici Jeremias?”.

Vincitrice.