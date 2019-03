L’affaire di Riccardo Fogli a L’Isola dei Famosi ha fatto molto discutere ed al momento nessuno si è schierato apertamente (supportandone i contenuti ed i modi) con Fabrizio Corona. Anche Mara Venier – ex storica opinionista del reality – ha descritto quanto successo come “una brutta pagina di televisione” e Jeremias Rodriguez, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha confessato di aver bacchettato l’ex cognato.

“Riccardo Fogli dopo aver sentito il messaggio di Fabrizio Corona stava male, perché queste sono cose brutte. Con me ha pianto e si vedeva che era molto dispiaciuto per questa situazione. Io sono abituato a Corona, lo conosco, ma sono riuscito a fare poco per consolare Riccardo perché ero stato eliminato. Quando sono tornato qui in Italia ho scritto a Fabrizio un messaggio non carinissimo. Penso che sia una persona molto intelligente che ha avuto a che fare con posti dove non è bello tornare. Però se continua a fare queste cose dimostra che non ha capito niente. Gli voglio bene, ma deve capire che così non fa bene alla sua famiglia e nemmeno a quelle degli altri. Non ha bisogno di fare queste cose, è stato un brutto episodio”.