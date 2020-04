Il CoronaVirus ha rovinato i piani di tutti, anche di Jennifer Lopez che era pronta a sposare Alex Rodriguez quest’estate in Italia. Ovviamente il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando in tutto il mondo. Una fonte attendibile ha parlato con US Weekly ed ha rivelato che JLo non ha cambiato idea, visto che appena tutto sarà tornato alla normalità si sposerà in Italia, perché tutto è già stato pianificato, dalla location, all’abito che indosserà nel suo grande giorno.

“È stato tutto pianificato e pagato. Ovviamente hanno dovuto rimandarlo a causa del coronavirus, ma J.Lo vuole sposare A-Rod poco dopo che le cose torneranno alla normalità. Vuole sposarlo e celebrare il loro amore davanti alla sua famiglia e agli amici intimi. Sarà un matrimonio in grande stile e la location è già stata scelta e tutto è stato studiato nei dettagli, per adesso è solo rimandato. Hanno voluto fortemente che tutto fosse festeggiato in Italia. […] Loro sono innamoratissimi e non potrebbero pensare a vivere l’uno senza l’altra”.

Non voglio gufarla a Jennifer Lopez, ma ho paura che dovrà aspettare ancora un bel po’ per poter sposare Alex Rodriguez nel nostro paese.