In questa vita tutto mi sarei aspettato tranne che Jennifer Lopez fosse stata una fan di Francesco Monte in Tale e Quale Show, eppure sembrerebbe essere proprio così.

O almeno questo è quello che lui ha detto.

Ci fidiamo?



Intervistato dal settimanale Di Più in merito alla sua campagna promozionale al fianco di Jennifer Lopez, Francesco Monte ha confessato che la cantante – prima di accettare di lavorare con lui – si è informata sulla carriera artistica dell’ex gieffino, rimanendo colpita dalle sue doti canore.

“Prima di posare per questa campagna pubblicitaria è stata Jennifer Lopez a dare il benestare sulla mia persona. Nel senso che prima di posare con il sottoscritto ha voluto sapere tutto di me. Si è informata, ha voluto conoscere quello che ho fatto. Lo capisco, in questi servizi i nomi noti, prima di posare con qualcuno, vogliono sapere tutto di quel qualcuno, e lei ha accettato. Da quello che ho capito Jennifer è rimasta colpita dal fatto che avevo partecipato a un programma come Tale e Quale Show…che ho anche qualità di cantante. Sono rimasto onorato da tutta questa considerazione. Sicuramente è l’inizio di qualcosa di bellissimo. Per questo marchio sono più negli Stati Uniti che in Italia e mi sento galvanizzato”.