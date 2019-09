Super Bowl 2020: gli artisti protagonisti all’halftime show, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno negli Stati Uniti.

Sono stati già annunciati i protagonisti dell’halftime show per il Super Bowl 2020. E sono due nomi di grande prestigio della musica internazionale. Due nomi femminili, popstar che ormai da decenni si pongono ai vertici del mondo della musica e non solo: Jennifer Lopez e Shakira.

Ecco tutti i dettagli sulla loro partecipazione allo show dell’intervallo della finalissima della NFL, la lega nordamericana di football.

Super Bowl 2020, halftime show: gli artisti

La National Football League ha deciso dunque di fare ancora una volta le cose in grande, ma di puntare fortemente sulle quote rosa. La finale, che si svolgerà il 2 febbraio 2020 all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, vedrà J.Lo e Shakira dividersi la scena.

La cantante newyorkese ha commentato così la notizia: “Ho sempre sognato di esibirsmi al Super Bowl, sin da quando ho visto Diana Ross alzarsi in volo durante l’halftime show“.

“Sono così onorata di prendere parte a uno degli spettacoli più grandi a livello mondiale e rappresentare i latini insieme a un’altra cantante donna“, ha aggiunto invece la popstar di origine colombiana.

Ancora non sono stati annunciati i nomi degli altri artisti coinvolti.

Shakira

Halftime show: lo spettacolo del Super Bowl

Lo show di metà tempo del Super Bowl è uno degli eventi più attesi negli Stati Uniti. Lo scorso anno i grandi protagonisti sono stati i Maroon 5, che si sono esibiti dopo tanti anni di attesa insieme a Travis Scott e Big Boi.

Ma nelle ultime edizioni è toccato praticamente a tutti i più grandi nomi del pop: da Madonna nel 2012 a Justin Timberlake nel 2018, passando per Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, i Coldplay e Lady Gaga.

Di seguito il video dell’edizione 2019 con i Maroon 5 del cantante Adam Levine: