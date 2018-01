Prezzo: EUR 18,99





zmoka pelletteria: Jennifer Jones – Portafoglio donna portafoglio portamonete portafogli in pelle – Colore

Descrizione

‘Qualità ha un nome, Jennifer Jones. Questa elegante e portafoglio in vera pelle di alta qualità e di ottima lavorazione è qualcosa di molto speciale. La lavorazione di qualità e il design elegante in elegante effetto coccodrillo non lasciano Dame desiderare. Interno offre questo bel portafoglio donna ampio spazio per portare con sé tutto ciò che si desidera. Un modo divertente portafoglio per la donna il valore su qualità eccezionale e un design alla moda. Il nome Jennifer Jones da molti anni è sinonimo di design alla moda, i materiali raffinati e il “qualcosa di speciale.

Caratteristiche

Attrezzature Caratteristiche del portafoglio da donna: 1 tasca trasparente (adatto per la nuova carta d’ identità), 12 scomparti per carte di credito, 2 grandi scomparti per banconote, 4 grosseeinsteckfaecher per appunti, ricevute, ecc., 1 grande scomparto, due pezzi monete con zip, 1 tasca con cerniera di sicurezza extra all’ interno.

Dettagli del prodotto

Condizione: nuovo

Materiale: pelle

Colore dell’ articolo:

Dimensioni e peso:

Il portamonete ha una divisione di percorsi carte di credito e un grande scomparto portamonete.

Scarico Caratteristiche del portafoglio da donna: 1 tasca trasparente (adatto per il nuovo tessera), 12 scomparti per carte di credito, 2 grandi scomparti per banconote, 4 grosseeinsteckfaecher per biglietti, ricevute, ecc., 1 scomparto, due pezzi monete con cerniera, scomparto interno. 1 Zip extra di sicurezza

Dimensioni approssimative in centimetri: 15.5 X 9.5 X 4 (L x A x P), Peso ca. 225 grammi

Un bellissimo portafoglio in qualità di marca Jennifer Jones – Questa offerta si – presenta di zmoka®