zmoka presenta dalla collezione Jennifer Jones – moderne – Borsa ideale per tutti i giorni, lavoro e tempo libero – -Materiale: finta pelle di alta qualità e in stile metallizzato in colori, dimensioni in cm: ca. 36 x 36 x 15 cm (L x A x P) – -dotazione: con tracolla staccabile e lunghezze regolabile – molto spazio, anche per lo shopping tanto – La custodia interna dispone di un ampio scomparto principale – Divisa in due con un ulteriore scomparto interno con cerniera centrale e un ulteriore scomparto interno con cerniera laterale – – esterno e interno – 2 tasche per telefono cellulare – Supporto esterno un ulteriore scomparto con chiusura lampo – La custodia si può comodamente tramite cinghia della spalla – bellissimi colori, design moderno – si può chiudere la custodia con cerniera centrale. – — sembra ulteriori offerte come Dame borse, zaini, borse da viaggio, portafogli e molto altro ancora nel nostro negozio Amazon. (si prega di zmoka in die suchz entrare in fretta e in tutte le categorie scegliere)Lavorazione di alta qualità, facile da pulire similpelle metallizzate o anticato (nero)

Design alla moda, bei colori intensi – passerà inosservata

Molto capiente, lunghezza regolabile – Tracolla rimovibile

Dimensioni: ca. 36 cm x 36 cm x 15 cm (L x A x P)

Qualità di marca Jennifer Jones – Questa offerta si – presenta di zmoka®