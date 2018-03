Jay-Z e Beyoncé tornano in pista: On The Run Tour 2018, trentasei tappe in Europa e in America. E doppio appuntamento in Italia…

Nuovo tour per Jay-Z e Beyoncé che hanno ufficializzato la partenza di On The Run II, la tournée negli stadi americani ed europei. I cantanti faranno tappa in Italia dove si esibiranno a Milano (Stadio San Siro, 6 luglio) e allo Stadio Olimpico di Roma l’8 luglio.

L’OTR Tour di Jay-Z e Beyonce partirà il prossimo 6 giugno da Cardiff e toccherà ben 36 città tra Europa e America.

On The Run Tour II: le date in Europa

Dopo il grande successo di On The Run Tour, partito nell’estate del 2014 e durato per ben sei settimane a suon di concerti sold out negli stadi del Nord America, Jay-Z e Beyoncé tornano alla carica con OTR II. I due come anticipato partiranno da Cardiff il prossimo 6 giugno. Dopo quattro date nel Regno Unito tra Glasgow, Manchester e Londra, il tour proseguirà ad Amsterdam e toccherà le maggiori città dell’Europa del Nord (Copenaghen, Stoccolma, Berlino, Varsavia e Colonia).

Il 6 e l’8 luglio il doppio appuntamento in Italia con Jay-Z e Beyoncé che si esibiranno prima allo stadio San Siro di Milano e poi all’Olimpico di Roma in due serate imperdibili per i fan italiani.

Di seguito il calendario completo dei concerti europei di Jay-Z e Beyoncé:

6 giugno Cardiff, Principality Stadium

9 giugno Glasgow, Hampden Park

13 giugno Manchester, Etihad Stadium

15 giugno Londra, London Stadium

19 giugno Amsterdam, Amsterdam Arena

23 giugno Copenhagen, Parken Stadium

25 giugno Stoccolma, Friends Arena

28 giugno Berlino, Olympiastadion

30 giugno Varsavia, Stadion Narodowy

3 luglio Colonia, RheinEnergieStadion I

6 luglio Milano, San Siro

8 luglio Roma, Stadio Olimpico

11 luglio Barcellona, Olympic Stadium

14 luglio Parigi, Stade de France

17 luglio Nizza, Allianz Riviera

Questo il post pubblicato da Jay-Z sulla propria pagina Facebook:

On The Run Tour II: le date in America

Il tour riprenderà poi la sua corsa il 25 luglio a Cleveland, prima tappa della sezione americana dell’OTR Tour. Qui Jay-Z e Beyonce si esibiranno in 20 concerti che attraverseranno gli stati dell’America del Nord che, se dovesse mantenersi in linea con le aspettative della vigilia, dovrebbe far registrare il tutto esaurito quasi ovunque.

Di seguito il calendario delle date nord-americane dell’OTR Tour:

25 luglio Cleveland, FirstEnergy Stadium

28 luglio Washington, FedEx Field

30 luglio Philadelphia, Lincoln Financial Field

2 agosto E. Rutherford, MetLife Stadium

5 agosto Boston, Gillette Stadium

8 agosto Minneapolis, US Bank Stadium

10 agosto Chicago, Soldier Field

13 agosto Detroit, Ford Field

18 agosto Buffalo, New Era Field

23 agosto Nashville, Vanderbilt Stadium

35 agosto Atlanta, Mercedes Benz Stadium

29 agosto Orlando, Camping World Stadium

31 agosto Miami, Hard Rock Stadium

11 settembre Arlington, AT&T Stadium

13 settembre New Orleans, Mercedes-Benz Superdome

15 settembre Houston, NRG Stadium

19 settembre Phoenix, University of Phoenix Stadium

22 settembre Los Angeles, Rose Bowl

27 settembre San Diego, SDCCU Stadium

29 settembre Santa Clara, Levi’s Stadium

I biglietti per le date italiane di Jay-Z e Beyoncé saranno disponibili dalle ore 10.00 di lunedì 19 marzo su Ticketone.it.

Fonte foto: instagram.com/beyonce/