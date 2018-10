Ieri sera Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono baciati tre volte e il compagno di lei (comprensibilmente) non l’ha presa bene.

Gianmarco Amicarelli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha detto che continua a camminare a testa alta.

“Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo. Ognuno di noi farà i conti con se stesso. – scrive Gianmarco, il compagno di Jane – Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa! Io cammino a testa alta.”

Tranquillo Gianmarco, non hanno mai ammazzato nessuno…



Solidarietà per Gianmarco esattamente come per Monte lo scorso anno. Posso capire tutto ma la totale mancanza di rispetto e sensibilità per chi hai lasciato a casa NO #gfvip

— Valeria VSforever (@VScanuforever) 28 ottobre 2018