Adesso che è finita la storia tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, in molti si chiedono se l’attrice tornerà insieme al suo ex, Gianmarco Amicarelli.

La domanda è stata fatta anche al diretto interessato, che in un’intervista rilasciata a Spy ha rivelato di non aver chiuso la porta alla Alexander.

“Io, onestamente, non credo che Jane possa tornare sui suoi passi ma se lo facesse beh, io la porta non la chiudo, vedremo quel che succederà. Chiudere una porta dopo due anni intensi come quelli che abbiamo vissuto noi non è facile come si può pensare. Poi laddove Jane tornasse non è detto che torni tutto com’era, anche se nell’ultimo periodo ho imparato a dare un certo peso alla regola del ‘mai dire mai’. Mentirei se dicessi che Jane e io non ci siamo più sentiti. È capitato ogni tanto di scambiarci dei messaggi”.

Non me la sento di giudicare un uomo innamorato, però mi auguro che Jane abbia la sensibilità di non tornare sui suoi passi. Se ha mollato Gianmarco per Elia un motivo ci sarà stato.

“Vi racconterò cosa è successo”: nella #cabinarossa di #DomenicaLive Gianmarco, il fidanzato di Jane Alexander pic.twitter.com/OCr5hnncUW — Domenica Live (@domenicalive) 25 novembre 2018

“Forse il primo a mancarmi di rispetto sei stato te!”

Jane ha la possibilità di parlare con il suo compagno Gianmarco…#GFVIP pic.twitter.com/YvaodY05ur — Grande Fratello (@GrandeFratello) 25 ottobre 2018

Gianmarco, il compagno di Jane, è molto deluso dal suo comportamento. Sarà davvero tutto finito?#GFVIP pic.twitter.com/Xt4wPQOuh3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) 29 ottobre 2018

Jane Alexander, le dichiarazioni dello scorso dicembre.