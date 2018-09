Il Grande Fratello Vip è iniziato solo da pochi giorni, ma Jane Alexander ha raccontato molti aneddoti della sua vita privata. Dopo aver raccontato di essere andata agli alcolisti anonimi ed aver svelato con quale attore famoso ha perso la verginità, l’attrice di Elisa di Rivombrosa ha deciso di raccontare un aneddoto omosessuale del suo passato.

Senza fare mai il nome, Jane Alexander ha detto al gruppo di essere stata fidanzata con un ragazzo che, quando la loro relazione è finita, lui si è messo con un altro uomo.

“Sai che una volta io sono stata con uno e quando l’ho lasciato si è messo con un uomo? Ero un attimino perplessa, non me l’aspettavo. Ci siamo lasciati ed è stato sei mesi con un uomo. Non me l’ha detto lui, me lo hanno raccontato. Adesso però è sposato con figli ed ha una moglie”.