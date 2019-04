Jane Alexander se le canta e se le suona da sola e dopo aver lasciato Gianmarco per Elia ha deciso di lasciare Elia per Gianmarco.

Quando l’ex gieffina ha lasciato l’ex velino, quest’ultimo non ha fatto niente per riconquistarla e questo ha molto ferito l’Alexander, che così si è sfogata a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso.

“Credo sia successo quello che succede a tante coppie ma forse a noi è successo di più avendo cominciato la nostra storia dentro una bolla e protetti dall’esterno. Credo che una volta che poi ha preso il sopravvento la vita e non eravamo solo noi due legati, insieme e c’erano anche mille cose. Tutte cose che ti portano a vivere una vita diversa rispetto a quella che avevi prima. Credo sia questo: ti rendi conto di chi hai davanti […] Io sono stata malissimo, ho smesso di piangere dieci giorni fa. […] È stata una scelta mia, io non mi sono allontanata da Elia perché non gli volessi bene, l’ho fatto perché pensavo fosse la cosa giusta da fare per me. Non ero felice con lui o almeno non lo ero più. Ci sono stati momenti felici, siamo stati benissimo,ho passato tanta felicità con Elia. Poi, quando lui è venuto a vivere a Roma , stranamente è stato difficile vedersi, è diventato sempre più complicato. sono subentrare tante altre cose, l’ambizione di Elia… giustamente ha ventisette anni, ha ragione ad essere ambizioso. […] Io avevo bisogno di un uomo che mi stesse accanto e che fosse forte vicino a me […] Mi hanno deluso tante cose ma la cosa che mi ha deluso di più è che io non riesco e non voglio credere, è che a volte ho avuto l’impressione che non ci fosse tutta questa grande realtà dietro. […] Ad un certo punto mi sono sentita come se lui avesse quasi tirato un sospiro di sollievo”.

Jane Alexander all’epoca di questa intervista (datata 22 marzo) non sembrava interessata a ritornare con Gianmarco, che invece ha sempre lasciato per lei la porta aperta, come confessato al settimanale Spy:

“Io, onestamente, non credo che Jane possa tornare sui suoi passi ma se lo facesse beh, io la porta non la chiudo, vedremo quel che succederà. Chiudere una porta dopo due anni intensi come quelli che abbiamo vissuto noi non è facile come si può pensare. Poi laddove Jane tornasse non è detto che torni tutto com’era, anche se nell’ultimo periodo ho imparato a dare un certo peso alla regola del ‘mai dire mai’. Mentirei se dicessi che Jane e io non ci siamo più sentiti. È capitato ogni tanto di scambiarci dei messaggi”.

Ora l’attrice a quanto pare avrebbe cambiato idea, dato che il settimanale Chi l’ha immortalata felice e sorridente proprio con colui che ha tradito e lasciato in diretta televisiva che, da innamorato, l’ha perdonata e riaccolta.