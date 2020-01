James Morrison si esibirà in Italia nel 2020: ecco la data del concerto.

James Morrison tornerà a suonare in Italia. Il cantautore inglese, che abbiamo conosciuto 10 anni fa con la hit, You Give Me Something, infatti, terrà un concerto al Kronplatz-Plan de Corones di Brunico, sulle Dolomiti, il 15 marzo 2020.

Una location decisamente suggestiva per l’artista, come particolare è l’organizzazione dell’evento, al quale i fan potranno partecipare in via del tutto gratuita.

Abbiamo visto Morrison, l’ultima volta in Italia, a Milano, dove al concerto è stata Francesca Michielin ad essere ospite d’onore e con la quale ha collaborato per il singolo Glorious.

Il video di Glorious, insieme a Francesca Michielin:

James Morrison, concerto all’aperto nella foresta di Dalby

Sembra che la natura sia lo sfondo preferito dell’artista. La Forestry Commission – pertanto – ha annunciato che James Morrison e Will Young si esibiranno nella Dalby Forest come parte della serie di concerti estivi del gruppo.

Il programma vedrà una serie di grandi nomi che suonano in meravigliose location verdi in tutto il Regno Unito. James Morrision e Will Young si esibiranno nella sede dello Yorkshire sabato 27 giugno 2020.

La coppia organizzerà due mostre personali per tutta la serata con lo show che inizierà alle 19.30.



Fonte foto: https://www.facebook.com/jamesmorrison/photos/

