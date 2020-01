Dopo un periodo di riabilitazione, James Hetfield dei Metallica ritorna a casa: presenzierà alla mostra delle sue auto personalizzate.

La scorsa estate James Hetfield dei Metallica aveva accettato di donare dieci delle sue classiche auto personalizzate al Petersen Automotive Museum per una mostra che si terrà quest’anno. Secondo quanto apprendiamo dalla rete, Hetfield prenderà parte ai festeggiamenti della serata inaugurale al Petersen Automotive Museum di Los Angeles, partecipando alla conversazione e contribuendo a mettere all’asta due delle sue chitarre ESP.

Hetfield non si vedeva in giro da quando i Metallica hanno chiuso il loro tour e il musicista ha annunciato che stava entrando in riabilitazione per combattere le sue dipendenze.

Metallica: James Hetfield ritorna a casa dopo la riabilitazione

James Hetfield dei Metallica ritorna a casa dopo un periodo di riabilitazione e, visto che sta bene, presenzierà all’inaugurazione della mostra delle sue auto custom. La cerimonia del 30 gennaio 2020 è soprannominata Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection.

Tra i veicoli in mostra ci sono una Voodoo Priest, basata su una Lincoln Zephyr del ’37, una roadster Auburn del ’36 chiamata Slow Burn, una Packard ispirata al Delahaye ’34, Aquarius, una Ford del ’36 in metallo nudo chiamata Iron Fist.

E ancora: un Camioncino Ford F-100 di colore viola e tre auto del costruttore Rick Dore: Black Pearl, una Jaguar personalizzata del 1948, una Old52 del ’52 chiamata Grinch e Skyscraper, Buick Skylark del 1953 di Hetfield.

Metallica, nuovi concerti nella primavera 2020

“Reclaimed Rust riunisce due settori che vanno di pari passo con l’espressione dell’artista“, ha dichiarato Terry L. Karges, direttore esecutivo del Petersen Automotive Museum, “Questa è la prima volta che la collezione Hetfield sarà presentata al pubblico e non vediamo l’ora di condividere l’ispirazione dietro questi straordinari veicoli con il mondo“.

I Metallica torneranno sul palco del concerto questa primavera, suonando per due set ogni fine settimana ai festival Welcome to Rockville, Sonic Temple ed Epicenter a maggio.