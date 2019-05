In questi giorni negli Stati Uniti d’America non si parla d’altro e lo “scandalo Harvey Weinstein” è tornato prepotentemente a galla a causa della youtuber Tati, che ha rivelato al mondo intero l’atteggiamento molesto che James Charles avrebbe assunto con molti uomini etero.

James Charles è un giovanissimo beauty guru, vanta milioni di followers in tutti i social (anche se molti lo hanno abbandonato dopo lo scandalo), è milionario ed è apertamente gay, anche se secondo quanto dichiarato dalla sua collega Tati, James ha in più occasioni molestato e minacciato ragazzi etero.

L’accusa che gli è stata mossa è chiara:

“Hai cercato di indurre un uomo etero a pensare di essere gay ancora una volta. Sai che è davvero disgustoso manipolare la sessualità di qualcuno, stai usando la tua fama, il tuo potere, i tuoi soldi per giocare con le emozioni delle persone. Stai minacciando di rovinarli, stai minacciando di metterli in imbarazzo e lo stai facendo per farli comportare sessualmente a tuo favore anche se sono etero e questa cosa non va bene.”

Zara Larsson qualche giorno fa ha confermato che James Charles ci ha provato spudoratamente anche con il suo fidanzato “inviandogli diversi messaggi privati nonostante sapesse fosse dannatamente etero”, ma ora la cantante ha rettificato ed ha fatto un passo indietro: James Charles ha sì importunato il suo ragazzo, ma gli ha mandato un solo messaggio privato.

Zara Larsson confirms James Charles’ problematic actions, stating that he direct messaged her boyfriend knowing that he is straight. pic.twitter.com/uMIOS0kyud

— Pop Crave (@PopCrave) 11 maggio 2019