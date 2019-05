James Charles e Tati Westbrook sono due famosi make-up artist e youtuber americani. James ha mosso i primi passi sui social anche grazie all’aiuto di Tati e la loro amicizia è andata avanti per anni, quando circa due settimane fa è arrivato il tradimento di James.

Tati ha un’azienda di vitamine, la Halo Beauty, che Charles non ha mai voluto sponsorizzare. Il ragazzo però lo scorso aprile (senza avvisare l’amica) ha pubblicizzato il più grande competitor di Tati, la Sugar Bear Hair vitamins.

Ferita dal comportamento del collega e amico, la Westbrook ha sganciato una bomba ed ha pubblicato un video nel quale lo smaschera e rivela alcuni sui segreti compromettenti, la clip in 3 giorni ha superato 32 milioni di visualizzazioni.

Tati, non solo ha ricordato quanto ha aiutato James su You Tube quando ancora non era conosciuto, ma ha anche sottolineato che quando lui è diventato più famoso di lei, non ha mai ricambiato il favore. La Westbrook si è anche vendicata rivelando che lo youtuber userebbe la sua fama per manipolare ragazzi etero e farli “stare” con lui.

James Charles è corso ai ripari pubblicando un video con la faccia contrita e la voce rotta, ma è servito a poco, visto che ha perso più di 3 milioni di follower in 3 giorni.

A gettare benzina sul fuoco è intervenuta la popstar Zara Larsson: “Lui ha contattato più volte in privato anche il mio ragazzo, pur sapendo bene che lui è etero!”

nuovo commento sul drama: zara larsson dice che suo FIDANZATO ha ricevuto molteplici dm da parte di james charles nonostante sapesse benissimo che fosse etero (raga sorry sono stra fatta, mo l’ho riscritto) pic.twitter.com/1cH1OZA953 — 光 (@lucesilverhawk) 11 maggio 2019

oh mio dio anche zara larsson sta spillando del tea ustionante su come james charles ci abbia provato col suo ragazzo, pur sapendo che fosse etero e impegnato con lei.

DRAGGATELO TO THE MOON AND BACK. — – fan account (@shayftcapshaw) 11 maggio 2019

Nello scandalo è intervenuto anche Jeffree Star, che ieri ha scritto: “C’è una ragione per cui Nathan ha vietato a James Charles di venire ancora a casa nostra. C’è una ragione per cui non l’ho più visto dal Glam Life Guru di febbraio. È un pericolo per la società. Tutto ciò che Tati ha detto è vero al 100%.”

There is a reason that Nathan banned James Charles from ever coming over to our home again. There’s a reason why I haven’t seen him since @GlamLifeGuru‘s birthday in February. He is a danger to society. Everything Tati said is 100% true. — Jeffree Star (@JeffreeStar) 12 maggio 2019

Come batosta finale, Katy Perry, Miley Cyrus, Shawn Mendes, Shane Dawson, Kylie Jenner, Iggy Azalea hanno defollowato lo youtuber su Instagram.



B!tches, mi avete chiesto di parlare di questo tizio e vi ho accontentati, ma possiamo dire tutti quanti che in USA ne devono mangiare di cereali sottomarca? Loro avranno un vip che perde follower a causa di uno scandalo partito da sponsor e vitamine, noi abbiamo la Fuffi Fella che ha dimezzato i seguaci a causa di armadi e tradimenti mariani.

