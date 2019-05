Lo scandalo “James Charles” si sta espandendo a macchia d’olio e proprio come successo ad Harvey Weinstein lo scorso anno, anche in questo caso sono spuntati alcuni nomi di celebrità che avrebbero ricevuto molestie sessuali.

La prima a portare a galla questa storia (si parla di ricatti sessuali, minacce e pressioni psicologiche pur di portarsi a letto ragazzi etero) è stata la beauty guru Tati, che ha fatto uscire questo scandalo per vendicarsi di James Charles, colpevole di aver promosso su Instagram dei prodotti competitor a quelli che produce lei.

Un’accusa ben precisa che ha trovato immediatamente l’appoggio della cantante Zara Larsson, che ha confermato come in passato James Charles ci abbia provato spudoratamente con il suo compagno, nonostante stesse con lei.

Zara Larsson confirms James Charles’ problematic actions, stating that he direct messaged her boyfriend knowing that he is straight. pic.twitter.com/uMIOS0kyud — Pop Crave (@PopCrave) 11 maggio 2019

Un altro ragazzo etero molestato dal truccatore potrebbe essere Shawn Mendes che in più occasioni avrebbe disconnesso la diretta su Instagram non appena James Charles si connetteva e gli scriveva. Sembrerebbe anche che James sia stato allontanato dal MET Gala di qualche settimana fa, proprio perché scoperto ad importunare il cantante.

⚡ Shawn Mendes, una víctima de James Charles https://t.co/jndjBxXTjV #Espectáculos pic.twitter.com/4LZAFjPc5W — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) 14 maggio 2019

Shawn Mendes was warning us kids about James Charles for the longest😳 pic.twitter.com/n7jP8iK0Ol — ‎ً (@suddenlyistan) 12 maggio 2019

