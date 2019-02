Un innato senso civico, disponibilità all’ascolto e una propensione naturale all’aiuto verso gli altri hanno fatto oggi di Jacopo Cavagna, 17 anni, liceale di Rimini, un modello positivo di cittadinanza, ovvero un Alfiere della Repubblica. Volontario dell’Unicef, complice della ricostruzione, tre anni fa, di ‘Younicef – Young for Unicef’ nella sua città, ha avuto modo di confrontarsi, grazie al progetto ‘L’Officina del futuro dei giovani, anche con i minori migranti non accompagnati. Lui con modestia dice all’Adnkronos: “L’attestato d’Onore del Presidente della Repubblica non è un riconoscimento per quello che ho fatto personalmente, corona solo gli sforzi dell’impegno di tutti i giovani volontari italiani che fanno parte della ‘grande famiglia’ Unicef. E, in questa occasione, sono felice di esserne portavoce”. Ma, parola della mamma, Sabrina Deseri, “Jacopo ha un germe di alto senso civico, da sempre, tanto da sorprenderci in taluni momenti”.

