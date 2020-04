Jacskon Browne, Downhill from Everywhere: il nuovo singolo del cantautore americano in arrivo per la Giornata mondiale della Terra.

Ha scelto la Giornata Mondiale della Terra Jackson Browne per pubblicare un suo nuovo brano, Downhill from Everywhere. La canzone è in arrivo il 22 aprile e farà parte di un EP in uscita a fine maggio che dovrebbe anticipare un nuovo album in studio programmato per il prossimo autunno.

Il nuovo pezzo del noto cantautore nato in Germania, dedicato alle tematiche ambientaliste, farà parte del documentario The Story of Plastic, di cui Browne è uno dei produttori esecutivi.

Jackson Browne: Downhill from Everywhere

Parlando del tema della plastica, Jackson ha dichiarato di ritenerla utile, ma di trovare assurdo l’utilizzo che ne viene fatto. Si tratta infatti di un materiale che non è biodegradabile e che quindi rischia di rimanere in circolo per secoli.

Proprio per questo ha deciso di sensibilizzare il mondo intero su questo problema attraverso la musica e ogni altro mezzo di comunicazione a sua disposizione.



Jackson Browne e il Coronavirus

Non molti giorni fa, il 25 marzo, Jackson era stato uno dei primi artisti in America ad annunciare la sua positività al Coronavirus.

Il cantautore lo aveva fatto in un’intervista a Rolling Stone: “A molte persone che hanno contratto il virus non sarà fatto il tampone. Non hanno sintomi ma potrebbero averlo e potrebbero trasmetterlo. Questo è quello che i lettori più giovani devono capire: hanno bisogno di prendere parte alla risposta globale per fermare la diffusione“.

Fortunatamente Browne sembra essersi del tutto ripreso e oggi è pronto a rituffarsi a capofitto in tutti i suoi prossimi impegni professionali e artistici, per la gioia di tutti noi.

Di seguito l’annuncio del nuovo singolo:

