Jackpot stellare, il più alto d'Europa

(Fotogramma)

Jackpot stellare al Superenalotto che per il concorso di questa sera sfiora i 115 milioni di euro, per l’esattezza 114,9 milioni di euro, vincita più alta in Europa. La sestina vincente, come ricorda l’agenzia Agimeg, manca all’appello dal 1° agosto 2017, quando in provincia di Venezia fu centrata una vincita di prima categoria da 77,7 milioni di euro.

Ad oggi, riporta Agimeg, il ‘6’ è il quinto premio più alto nella storia del concorso Sisal in una classifica che vede in testa i 177,7 milioni vinti con un sistema nell’ottobre 2010, seguiti dai 163,5 milioni centrati a Vibo Valentia nell’ottobre 2016, dai 147,8 milioni vinti a Bagnone (MS) nell’agosto 2009 e dai 139 milioni vinti a Parma e Pistoia nel febbraio 2010.