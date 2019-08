I botta e risposta tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa hanno creato polemiche e dato il via a degli scontri tra i fan di Uomini e Donne. Le fan dell’ex corteggiatore si sono scagliate contro la redazione del programma, le follower di Claudio hanno accusato Mario di essere falso e c’è anche chi si è seduto a gustarsi le catfight trash con i popcorn in mano.

In questo caos sono intervenuti Gianni Sperti e Teresa Cilia e adesso anche Jack Vanore ha detto la sua, ma in maniera molto meno shady del suo collega.

“Ho intravisto velocemente qualcosa. Non lo so nemmeno io che pensare. Parla ancora della sua storia con Claudio. Che poi mi pare che dopo il trono ci sia tornato insieme per poi rilasciarsi successivamente. Mi mette in mezzo ad una situazione che non conosco così bene. L’unica cosa che mi dispiace è che si vede che non è sereno e appunto a me dispiace per questo, dispiace per lui più che altro”.

Jack ha anche rivelato che gli piacerebbe tornare a fare l’opinionista alla corte di Kween Mary, ma che ancora non ha ricevuto un invito ufficiale.

“Come vi ho detto prima, Uomini e Donne e tutte le persone che ci lavorano sono la mia seconda famiglia. Qualsiasi decisione andrà super bene. A me farebbe piacere esserci ancora. Non ho ancora avuto l’ufficialità però aspettiamo e vediamo”.

Forse non tutti sanno che Jack in passato ha avuto una storia con una delle persone al centro di questa nuova polemica estiva, Raffaella Mennoia.

“Io e Raffaella siamo persone intelligenti e ci vogliamo un bene infinito. Quando abbiamo capito che il nostro amore era al capolinea ce lo siamo detti. Non siamo diventati amici subito dopo la fine della nostra storia, è passato un periodo di tempo. Oggi so di poter contare su Raffaella in qualsiasi momento e questo vale anche per lei.”

Da Miss Redazione ho ricevuto più considerazione in queste poche ore che in due anni e mezzo di presenza in studio. Così per dire 😏#uominiedonne — Mario Serpa (@MarioSerpaOff) August 4, 2019