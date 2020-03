ROMA – La Fondazione Alibaba e la Fondazione Jack Ma, creata dal fondatore della società tecnologica globale Alibaba Group, Jack Ma, hanno donato 1 milione di mascherine e 100.000 kit di rilevamento al popolo italiano per il tramite della Croce Rossa Italiana, per sostenere l’Italia nella lotta contro il Covid-19.

L’iniziativa di solidarietà è stata resa possibile anche grazie alla stretta collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile italiano e con il Ministero degli Affari Esteri, la cui azione è stata fondamentale per consentire la consegna rapida delle forniture mediche donate. Il carico è arrivato con una dedica speciale stampata sulle scatole, ovvero un estratto del Nessun Dorma, l’aria più nota dell’opera Turandot di Giacomo Puccini: “Dilegua, o notte! Tramontate, stelle! Tramontate, stelle! All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò!”- un messaggio di speranza e resilienza inviato da Jack Ma agli Italiani. L’aereo con la prima spedizione di dispositivi sanitari è partito dall’aeroporto di Hangzhou Xiaoshan, in Cina, ed è arrivato all’aeroporto di Liegi (Belgio), proseguendo poi per Roma.

Il primo lotto di mezzo milione di mascherine chirurgiche di vario tipo è stato consegnato al CONE (Centro Operativo Nazionale Emergenze) della Croce Rossa Italiana oggi a Roma, mentre è previsto che le restanti 500.000 mascherine e 100.000 kit di rilevamento raggiungano l’Italia entro la fine di questa settimana. La donazione all’Italia fa parte di numerose iniziative analoghe che Fondazione Alibaba e Fondazione Jack Ma hanno promosso per supportare le aree nel mondo maggiormente colpite dall’epidemia di Covid-19, procurando e inviando forniture mediche di vario tipo a Cina, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Spagna e Belgio, oltre che a fondi per la ricerca di trattamenti per il coronavirus stanziati in Cina e al Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Australia) e alla Columbia University (USA). Ulteriori donazioni verranno annunciate nelle prossime settimane.

“L’emergenza Coronavirus ha svelato il volto della solidarietà internazionale, sia da parte delle istituzioni sia da quella delle aziende”, sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

