(AdnKronos/Cinematografo.it) – “Qualsiasi polemica è alle nostre spalle, questo non è un tribunale morale, ma una mostra del cinema, dell’arte meravigliosa”. Così il produttore, presente anche in cammeo, Luca Barbareschi apre la conferenza stampa di ‘J’accuse’, il film di Roman Polanski sul caso Dreyfus in Concorso a Venezia 76 e dal 21 novembre nelle nostre sale con 01 Distribution. Le polemiche sono quelle per le dichiarazioni, poi rettificate, della presidente di giuria Lucrecia Martel, che aveva detto non avrebbe partecipato alla serata di gala di ‘J’accuse’ per il “disagio” nei confronti dell’86enne regista, su cui pende un mandato di cattura Usa dopo la condanna per il rapporto sessuale con una tredicenne consumato con l’ausilio di sostanze stupefacenti nel 1977.

