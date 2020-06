Niente da fare, J.K. Rowling non solo non ha capito la lezione, ma evidentemente pensa di essere nel giusto. La mamma di Harry Potter dopo aver supportato una ricercatrice transfobica e aver scritto dei tweet discriminatori, adesso ha pure piazzato un bel like ad un tweet di un profilo di femministe TERF (Trans Exclusionary Radical Feminism, quel pensiero femminista che esclude le donne trans). Nel post in questione le femministe si lamentavano di un disegno di legge che in Canada criminalizzerà le terapie riparative.

“JK Rowling ha appena messo like ad un tweet scritto in opposizione a un disegno di legge che criminalizzerà la terapia di conversione (per orientamento sessuale e identità di genere) a livello federale in Canada. Se pensavate che la gente avesse esagerato nelle scorse settimane, ora è il momento di prendere una posizione”.

JK Rowling just liked a tweet opposing a bill that will criminalise conversion therapy (both sexual orientation and gender identity) at the federal level in Canada.

If you were on the fence or thought people were overreacting before, now is the time to take a stand. pic.twitter.com/GQwUt9gug8

— Simon Whitten (@Simon_Whitten) June 29, 2020