Qualcuno dica a J.K. Rowling di prendersi una lunga pausa dai social. La scrittrice di Harry Potter ha pubblicato una citazione della femminista Andrea Dworkin, che Stephen King a ritwittato.

La Rowling entusiasta ha rinnovato tutta la sua stima nei confronti di Stephen King e gli ha dedicato un bel tweet.

“Il mio amore per Stephen King ha raggiunto nuove vette. Per gli uomini è molto più facile ignorare le preoccupazioni delle donne, o sminuirle, ma non dimenticherò gli uomini che hanno preso le nostre difese quando non avevano bisogno di darlo. Grazie, Stephen.”

Un utente a quel punto ha chiesto al maestro del brivido cosa ne pensasse della polemica sulle donne trans scatenata dai vecchi tweet della Rowling. Lo scrittore è stato sintetico ed ha risposto: “Le donne trans sono donne”.

A quel punto J.K. ha fatto uno scivolone, ha prima cancellato il tweet in cui elogiava Stephen King e poi ha smesso di seguire il collega. Se prima avevo qualche dubbio, con questo atteggiamento la mamma di Harry Potter mi ha schiarito le idee sul suo conto.

Unbelievable: Stephen King retweeted one of JKR’s tweets today. She got so excited that a single celebrity finally backed up her views with a mere RT that she wrote a whole thank you

King then said “trans women are women” and JKR deleted her praise. https://t.co/zS08UGnYTF pic.twitter.com/3GAddq1o65

— Andrew Sims+ (@sims) June 28, 2020