J-Ax torna live con 10 nuove date del suo show ‘J-Ax+Articolo 31’. La prima tappa sarà domenica, 9 giugno, al Core Festival di Treviso. L’artista continua così le celebrazioni per i suoi 25 anni di carriera cominciate lo scorso autunno esibendosi per tutta l’estate nei più importanti festival musicali italiani. Con J-Ax sul palco oltre alla sua big band di nove elementi lo storico socio Dj Jad per riproporre alla consolle i brani degli Articolo 31. In scaletta anche gli ultimi due singoli di successo di J-Ax, la old school ‘Timberland Pro’ e la hit ‘Ostia Lido’. Presenza eccezionale in tutte le date del tour Raptuz, pioniere dei graffiti in Italia e co-fondatore del collettivo italiano di artisti hip hop Spaghetti Funk.

