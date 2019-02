Sulla fine dei rapporti lavorativi (e non) tra Fedez e J-Ax c’è ancora un grosso mistero. I fan non sanno ancora nulla e i due artisti si sono sempre trincerati dietro a dei secchi ‘no comment’.

Federico il mese scorso intervistato da Vanity Fair aveva dichiarato di non poterne parlare a causa di un accordo di riservatezza.“Falso, non abbiamo litigato per soldi. – ha dichiarato Fedez –Ma si è sciolta una società e devo rispettare un accordo di riservatezza. Silenzio e non una parola in più: questioni contrattuali”.

Versione simile a quella scritta dal giornalista Gabriele Parpiglia: “Per quale motivo Fedez e J-Ax hanno litigato? Chi lo sa, di certo c’è che i due hanno una clausola milionaria e non possono rilasciare nessuna dichiarazione sulla loro rottura”.

J-Ax però ha dato un’altra ragione, che onestamente a me pare meno credibile. Il rapper di Reci-divo ha rivelato che il vero motivo per cui non risponde alle domande sulla rottura con Fedez è per evitare che si parli solo di quello: “Lui ha detto che non parla della nostra separazione? Neppure io, non perché ci sia qualcosa di male. Ma perché altrimenti ci fanno parlare sempre e solo di questo.”

Personalmente credo che proprio a causa questo mistero, i fan e i media continuino a chiedersi cosa ci sia dietro. Se avessero svelato la verità, forse, a distanza di un anno non saremmo ancora qui a parlare di questo addio.



Le reazioni di Fedez e J-Ax alle domande di Maurizio Costanzo e Le Iene nel 2018.

“Io in tutto questo tempo non ho proferito parola su questo argomento e preferisco non dire nulla. Su J Ax? Anche su lui non dico nulla come su Fabio Rovazzi. Mi chiedi se si sono fatti vivi quando è nato Leone, ma io preferisco non rispondere. Possiamo stare qui fino a domani, ma io non ti risponderò, anche se insisti. Se torneremo mai insieme? Non parlo. Posso dirti una cosa, io quello che devo dire non lo dico nelle interviste, lo dico in faccia”.

Iene: Perché tra te e Fedez è finita?

Ax: No comment

Iene: Ma al suo matrimonio ci sei andato o no?

Ax: No comment

Iene: Almeno ti ha invitato?

Ax: No comment

Iene: Forse non c’erano più camere disponibili in Sicilia?

Ax: No comment

Iene: Tra 25 anni farai una reunion anche con Fedez?

Ax: Nella vita non si può mai sapere

Esiste Dio? Chi è Adam Kadmon? Come mai Fedez Rovazzi e J Ax hanno litigato? — Sarinski (@Sarinski_) 17 settembre 2018