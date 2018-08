Il rapper J-Ax ha postato sui social una foto annunciando una pausa per ricominciare da zero dopo 25 anni di carriera nel mondo della musica.

Un annuncio come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan di J-Ax, che ha comunicato su Instagram l’intenzione di prendersi una pausa dalle scene per ritrovare se stesso. Dopo una carriera durata oltre 25 anni, cominciata con gli Articolo 31, poi da solista e negli ultimi anni anche al fianco di Fedez, ora il rapper ha bisogno di riavvolgere il nastro prima di buttarsi in nuove avventure, e dopo i suoi concerti al Fabrique, dunque, si fermerà per dedicarsi più a se stesso e alla sua famiglia

J-Ax: pausa dalle scene

Un post lungo, sentito, emozionante, dove J-Ax ha voluto ringraziare tutti quanti i suoi fan per il supporto datogli fin dai suoi inizi, quando nel 1993 cominciò la sua carriera con Strade di città. Dietro alla sua scelta, sicuramente un bisogno umano e artistico di ricaricare le batterie, ritrovare nuovi stimoli e perché no, concedersi un meritato riposo.

J-Ax, infatti, è diventato papà lo scorso anno, quando dalla sua relazione con Elaina Coker è nato Nicolas. Un motivo che sicuramente pesa parecchio nella sua decisione, e che il rapper ha lasciato intendere dalle sue parole: «A un certo punto, bisogna anche lasciare le briglie, fermarsi e guardarsi intorno per mangiare un po’ di vita prima di ricominciare ancora una volta. È tempo di essere Alessandro».

Un punto e virgola insomma; un modo per dire basta, ma per ricominciare con la carica e l’energia di un uomo nuovo. I fan possono dunque tirare un sospiro di sollievo, perché quello di Alessandro sembra tutto fuorché un addio:

«I concerti al Fabrique sono la mia voglia di dirvi che per andare avanti devo prima ricominciare da zero. Di nuovo. Ancora una volta volta. Ma sono anche per me un motivo di riflessione: 25 anni di carriera. Una volta pensavo che arrivare a 25 anni – di età – sarebbe stato impossibile… Già, la vita è proprio strana. È per quello che cerco sempre di dire, specialmente ai ragazzi, che non bisogna mai mollare. La vita migliora e noi con lei. Ma questi concerti saranno, per me, anche un punto di arrivo e un momento per una pausa di riflessione. Ormai , grazie voi, “essere J-Ax” è tutto quello che conosco da 25 anni»

Ecco il post pubblicato da J-Ax su Instagram:

J-Ax e Fedez: dalle stelle…

Un punto di arrivo importante nella sua carriera è stato rappresentato proprio dal sodalizio artistico con l’amico (ex?) e collega Fedez. I due hanno prima dato il via alla loro etichetta discografica, la Newtopia, dalla quale recentemente J-Ax ha deciso di staccarsi, e successivamente hanno sbancato con il loro disco Comunisti col Rolex.

Da qualche tempo, tuttavia, tra i due sembra essersi eroso quel magico legame. Chissà che in realtà la motivazione non sia proprio questa voglia di J-Ax di prendere per un po’ le distanze dallo show business.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/j.axofficial/