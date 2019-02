In un’intervista rilasciata al settimanale Chi J-Ax è tornato a parlare della fine dei suoi rapporti professionali con l’ex amico Fedez.

“La separazione con Fedez? Lui ha liquidato le mie quote della società, mi sono aperto il mio studio, fine”.

J-Ax ha anche parlato di Lorella Cuccarini, Heather Parisi e delle loro posizioni su Salvini.

“La prima essendo filo-Salvini ha potuto dire la propria, alla seconda invece, viene riservato un atteggiamento da “meglio che tu pensi al tuo lavoro. Entrambe hanno detto la loro, però, quando la Cuccarini sostiene le posizioni di Salvini è un’artista e una statista. Quando J-Ax, Baglioni o Heather Parisi si oppongono, allora, la risposta è: ‘Voi pensate a fare il vostro lavoro ‘. Non funziona così”.

Ecco per quale motivo Fedez e J-Ax non possono svelare i motivi della loro rottura.

“Falso, non abbiamo litigato per soldi. – ha dichiarato Fedez –Ma si è sciolta una società e devo rispettare un accordo di riservatezza. Silenzio e non una parola in più: questioni contrattuali”.

Qualche settimana fa anche Gabriele Parpiglia aveva parlato del motivo di tutti i ‘no comment’ di Federico:

“Per quale motivo Fedez e J-Ax hanno litigato? Chi lo sa, di certo c’è che i due hanno una clausola milionaria e non possono rilasciare nessuna dichiarazione sulla loro rottura”.

Le reazioni di Fedez e J-Ax alle domande di Maurizio Costanzo e Le Iene nel 2018.

“Io in tutto questo tempo non ho proferito parola su questo argomento e preferisco non dire nulla. Su J Ax? Anche su lui non dico nulla come su Fabio Rovazzi. Mi chiedi se si sono fatti vivi quando è nato Leone, ma io preferisco non rispondere. Possiamo stare qui fino a domani, ma io non ti risponderò, anche se insisti. Se torneremo mai insieme? Non parlo. Posso dirti una cosa, io quello che devo dire non lo dico nelle interviste, lo dico in faccia”.

Iene: Perché tra te e Fedez è finita?

Ax: No comment

Iene: Ma al suo matrimonio ci sei andato o no?

Ax: No comment

Iene: Almeno ti ha invitato?

Ax: No comment

Iene: Forse non c’erano più camere disponibili in Sicilia?

Ax: No comment

Iene: Tra 25 anni farai una reunion anche con Fedez?

Ax: Nella vita non si può mai sapere

Fonte: Chi Magazine