J-Ax ha fatto un figlio, ha interrotto la collaborazione con Fedez ed ora ha annunciato il ritiro (momentaneo) dalle scene.

A distanza di 25 anni dal suo debutto con gli Articolo 31, J-Ax ha deciso di prendersi una pausa e di salutare (temporaneamente) i fan con una serie di concerti a Milano (il 15, il 16, il 17 ed il 22 ottobre).

“Per andare avanti devo prima ricominciare da zero. Di nuovo. Ancora una volta volta. […] 25 anni di carriera. Una volta pensavo che arrivare a 25 anni – di età – sarebbe stato impossibile… Già, la vita è proprio strana. È per quello che cerco sempre di dire, specialmente ai ragazzi, che non bisogna mai mollare. La vita migliora e noi con lei. Ma questi concerti saranno, per me, anche un punto di arrivo e un momento per una pausa di riflessione“.

Ed ancora: “Ormai, grazie voi, ‘essere J-Ax’ è tutto quello che conosco da 25 anni. A un certo punto, bisogna anche lasciare le briglie, fermarsi e guardarsi intorno per mangiare un po’ di vita prima di ricominciare ancora una volta. È tempo di essere Alessandro“.