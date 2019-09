“Greta per i negazionisti è diventata il Bin Laden del clima”. E’ la riflessione che J-Ax affida ad un video dopo le manifestazioni andate in scena in numerose città italiane. “Centinaia di migliaia di ragazzi hanno scioperato per il clima. Chiedono che la politica faccia qualcosa per rispondere al grido d’allarme lanciato dalla scienza. Entro il 2030 il riscaldamento globale ci porterà ad un disastroso punto di non ritorno. E per favore, non fatevi fottere dalle stronzate sui social, il 99% della comunità scientifica concorda sull’esistenza del riscaldamento globale”, dice J-Ax.

