J-Ax ad All Together Now anche nel 2020: le dichiarazioni del rapper in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

J-Ax ha annunciato la sua riconferma ad All Together Now, il game show musicale conodotto da Michelle Hunziker. Il rapper ha parlato dei suoi programmi per il prossimo anno in un’interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Tra gli argomenti toccati, oltre alla conferma del programma televisivo e all’arrivo di un nuovo album, anche il suo rapporto eccezionale con il figlio e la moglie Elaina Coker.

J-Ax a All Together Now: la seconda edizione è confermata

Già da qualche settimana è stata confermata la seconda edizione del game show di Canale 5 All Together Now, dopo il successo della prima edizione del 2019.

Confermata in toto la squadra, guidata da Michelle Hunziker e con J-Ax come presidente di giuria: “Sono così contento! È uno dei programmi che amo fare di più, perché non c’è ansia da prestazione. Nessuno deve diventare famoso con noi. Si canta e si vince. Con Michelle prepareremo un’edizione ancora più bella“. Ricordiamo che a vincere la prima edizione è stato Gregorio Rega.

J-Ax

J-Ax e il figlio Nicolas

L’estate Ax l’ha passata tra festival musicali, anche con il ritorno degli Articolo 31, e qualche giorno di vacanza con la moglie e il figlio. Il rapporto con il piccolo Nicolas è fantastico, e il rapper ha ammesso nella sua intervista di essere un padre molto presente.

“Mio figlio Nicolas sta bene, ha ripreso da due settimane l’asilo nido“, ha spiegato J-Ax, “lo accompagna papà tutti i giorni, anche quando la sera ha fatto tardi per i concerti“. Su quale sarà la sua strada in futuro, il rapper non si espone. Non si può sapere se sarà un nerd come lui, ma per ora a quanto pare al piccolo piace colorare, usare i trasferelli e giocare con i peluche.

Questo il video di Ostia Lido di J-Ax: