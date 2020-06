J-Ax – Concerto ReAle

In seguito dell’emergenza Covid-19, Vivo Concerti posticipa “Il concerto ReAle di Milano”, la data evento di J-Ax. Originariamente previsto per sabato 19 settembre 2020, il live è ora riprogrammato per sabato 6 marzo 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

