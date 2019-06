J-Ax con Luca Di Stefano di All Together Now: il rapper ha annunciato l’arrivo di un singolo prodotto da Takagi e Ketra.

J-Ax ha annunciato l’arrivo di un singolo con Luca Di Stefano, un concorrente di All Together Now. Nel corso della semifinale del game show di Canale 5, l’artista ha anticipato questa notizia molto importante per la carriera del giovane cantante, capace di conquistare la fiducia del pubblico a soli 19 anni.

Il ragazzo, che è riuscito a qualificarsi per la finalissima, è dunque già certo di ricevere un premio forse ancora più ambito dei 50mila euro del montepremi. Cantare con uno dei rapper più importanti d’Italia è infatti un privilegio che in pochi possono permettersi.

J-Ax e Luca Di Stefano di All Together Now: in arrivo un nuovo singolo

Il giovane Luca si è fatto apprezzare per la prima volta nella seconda puntata dello show, con un’esibizione molto convincente sulle note di un grande classico di Barry White, Just the Way You Are. Una performance che aveva commosso il rapper.

Così, prima di scoprire il suo approdo in finale, J-Ax nel corso della penultima puntata dello show ha annunciato: “Ti ho già chiesto di fare un pezzo con me. Takagi e Ketra sono al lavoro per trovare una canzone da fare insieme a Luca“.

Una notizia straordinaria, anche perché vede il coinvolgimento dei producer italiani più importanti degli ultimi anni, dietro tra l’altro al successo dell’ultimo singolo del rapper, Ostia Lido.

J-Ax

Il regalo di Ax al concorrente di All Together Now

Che J-Ax sia un artista capace di sorprendere, non lo scopriamo certo oggi. L’ex sodale di Fedez ha infatti più volte mostrato la propria apertura nei confronti dei giovani talenti, lanciandone diversi e non disdegnando anche avventure in collaborazione con artisti molto distanti dal suo mondo.

Quale sarà il risultato di questo nuovo emozionante duetto? Lo scopriremo solo tra qualche settimana!

Di seguito il video di Ostia Lido: