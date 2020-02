Le 1100 tonnellate di arance sono già arrivate in città, ma fino a domenica resteranno nei magazzini. Già stasera però lo Storico Carnevale d’Ivrea entra nel vivo, con il primo appuntamento della settimana clou della festa eporediese, cioè la sfilata in maschera per le vie della città. Da oggi a martedì prossimo sono attese più di 100mila persone per partecipare agli eventi della manifestazione, su tutti la Battaglia delle arance che da domenica pomeriggio, e per tre giorni, vedrà in cinque piazze eporediesi sfidarsi più di 12mila aranceri a piedi contro 51 carri da getto.

“Si tratta di uno spettacolo bello da vedere: immergersi nelle piazze, ovviamente portando il berretto frigio, dà grandi emozioni” confessa il Generale Vincenzo Ceratti, 53 anni. Insieme alla Vezzosa Mugnaia, la cui identità sarà svelata sabato sera nella presentazione dal Palazzo di Città, sarà lui a guidare la festa e le cerimonie in programma.

Questa sera, intanto, tutti in maschera per il centro di Ivrea, mentre sabato, dopo le 21,30, la Mugnaia si affaccerà dal balcone del Palazzo Civico annunciata dal Sostituto Gran Cancelliere e poi si presenterà alla città e assisterà allo spettacolo pirotecnico in suo onore, in programma dalle 22,30 sul Lungo Dora. Domenica poi la battaglia delle arance sarà accessibile a chi non vive a Ivrea con il pagamento di un biglietto di 10 euro (per entrare nel centro della città dalle 8 alle 16,30), mentre oltre ai residenti e agli aranceri anche i bambini sotto i 12 anni potranno accedere gratuitamente.

Anche quest’anno ci sarà uno sconto del 20 per cento sull’ingresso alla manifestazione per chi si presenterà con un biglietto Trenitalia con meta finale Ivrea: uno sconto, questo, applicato anche a tutti gli abbonat). Da tempo la fondazione dello Storico Carnevale ha avviato una collaborazione con Trenitalia. “Sono attese circa 20mila persone per domenica – spiegano gli organizzatori – L’auspicio è che molte possano arrivare con il treno, una scelta non solo responsabile ed ecologica, ma anche certamente pratica. Il treno permette infatti di raggiungere Ivrea comodamente senza rischiare code o tempi di attesa”.

Per l’occasione Trenitalia attiverà da Torino convogli straordinari con destinazione Ivrea. Domenica ci saranno 2 treni straordinari: il regionale delle 12,28 da Torino Porta Nuova e quello per il rientro alle 17,48 da Ivrea.

