Ivrea, bullismo a scuola: colpisce alla nuca un compagno, ragazzo rischia l’espulsione

I carabinieri della compagnia di Ivrea stanno indagando su un atto di bullismo verificatosi l’altra mattina in un istituto professionale della città. Un ragazzino di 14 anni è finito in ospedale, colpito violentemente alla nuca da un compagno di classe di tre anni più grande. Un episodio di violenza che avrebbe preso spunto dal furto di una cassa audio bluetooth durante le ore di lezione. Il 14enne si sarebbe rivolto all’insegnante per riottenere il maltolto, scatenando la reazione del ragazzo più grande. La scuola, ne sta valutando l’espulsione.