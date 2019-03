Era stata investita il giorno del suo ottantasettesimo compleanno, sabato, a San Giorgio Canavese. L’anziana è morta quattro giorni dopo all’ospedale di Ivrea. Si chiamava Margherita Obertone ed era costretta su una sedia a rotelle. Una Fiat Panda, guidata da un pensionato suo coetaneo, l’aveva urtata in strada, in via Cavour, e la donna era caduta dalla carrozzina.

Assieme a lei c’era la figlia che l’ha subito soccorsa. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Ivrea. La donna era arrivata al pronto soccorso di Ivrea con diverse fratture, alcune gravissime: è morta nella notte tra giovedì e venerdì. Ieri la procura ha dato il nulla osta per i funerali. Il suo anziano investitore è stato denunciato per omicidio stradale