Ivano Fossati ha presentato il suo primo album in collaborazione con Mina: ecco le sue dichiarazioni su Mina Fossati.

Mina Fossati, il primo album in collaborazione tra la Tigre di Cremona e il cantautore ligure Ivano Fossati, è in uscita il 22 novembre. Per presentarlo, l’artista ha tenuto una conferenza stampa il 18 novembre, regalando un primo ascolto in esclusiva ai presenti.

Si tratta di un progetto che avrebbe potuto vedere la realizzazione già negli anni Novanta, ma che per questioni discografiche era naufragato. Quando Mina ha chiesto però a Ivano di riprovarci, il tentativo è andato a buon fine. Anche perché, spiega il cantautore: “Mia moglie mi ha detto ‘se dici no a Mina chiedo il divorzio’“.

Ivano Fossati presenta Mina Fossati

Il nuovo disco di Ivano e Mina è stato presentato al conservatorio di Milano, alla presenza non solo del cantautore ligure, ma anche di Massimiliano Pani.

Undici canzoni dal sapore d’altri tempi, prodotti come in passato e con occhio all’eleganza. Di questo lavoro ha parlato con termini entusiastici il figlio di Mina, come riportato da Rockol: “Le voci sono le assolute protagoniste. Fossati inizialmente ha detto che aveva smesso, poi in studio continuavano ad arrivare canzoni fantastiche. Chi scrive così, oggi? Fossati è un gigante“.

Parole lusinghiere da cui l’artista si smarca parzialmente, parlando invece del suo periodo di ‘riposo’: “In questi anni bellissimi di ritiro, sono stato in ozio. Credo che nessun’altra persona potesse portarmi di nuovo in studio se non Mina“.



Mina Fossati: i dettagli dell’album

Registrato soprattutto a Lugano, con poche incursioni a Milano o negli studi liguri di Fossati, Mina Fossati vanta arrangiamenti di Celso Valli e una band di tutto rispetto: Danilo Rea (piano e organo), Faso (basso), Massimo Moriconi (conrabbasso), Luca Meneghello (chitarre), Alfredo Golino (batteria), Ugo Bongianni (programmazione e tastiere). Guest host Massimo Tagliata alla fisarmonica, Gabriele Comeglio al sax e Claudio Fossati alle percussioni.

Parlando di Mina, Ivano ha speso parole al miele: “Abbiamo di lei l’idea che sia una grande cantante, ma lei è una grande musicista. Ha un grande pensiero: dietro ogni nota, ogni passaggio, c’è un grande lavoro. Ha lo stesso atteggiamento dei grandi jazzisti. Ma oltre a questo enorme potenziale artistico, è una persona adorabile“.

Di seguito il video di Tex, il primo estratto dall’album:

