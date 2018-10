Ivan Gonzalez tronista di Uomini e Donne? Pare proprio di sì, il ragazzo ieri è stato beccato a registrare un video in centro a Roma e stando a quanto riportano diversi siti, pare che l’ex tentatore abbia girato la clip di presentazione per U&D.

Fino a qui nessun problema, anche perché Ivan è davvero un gran gnocco, ma purtroppo ha qualche scheletro nell’armadio.

Lo spagnolo infatti ha già fatto il corteggiatore e il tronista nell’edizione ispanica di Uomini e Donne, Mujeres y Hombres y Viceversa.

Da corteggiatore il furbetto ha frequentato segretamente la tronista e una volta seduto sul trono, Ivan Gonzalez pare sia stato espulso. Secondo quanto si legge su numerosi siti spagnoli, il belloccio che ha fatto battere il cuore di Queen Valery avrebbe frequentato una ragazza in gran segreto fuori dal programma. Sembra che la conduttrice di Mujeres y Hombres y Viceversa si sia davvero arrabbiata ed abbia deciso di cacciare Ivan.

“Emma è stufa dei corteggiatori e dei tronisti che la prendono in giro e che trasgrediscono le regole del programma che gli da visibilità. – si legge su Happy Fm.es – Lei ha cacciato via Ivan Gonzalez dal trono, era molto arrabbiata ha detto: ‘Non lasceremo più passare nulla, per non prendere in giro i fan del nostro programma’.”

Cara redazione, dopo i casi di Lucas Peracchi e Sara Affi Fella vi consiglio di andare a chiedere informazioni…



Ivan to do list:

-corteggiatore in Spagna ✅

-tronista in Spagna ✅

-tentatore in Italia ✅

– tronista in Italia (to be done)

A Fittea piace questo elemento.#Uominiedonne

— Elena Banchi (@nena_5) 27 ottobre 2018