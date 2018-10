Ivan Gonzalez e Valeria Marini sono una coppia? Se da una parte Queen Valery ha descritto la loro relazione come “una bella frequentazione“, lo spagnolo ha preso le distanze friendzonandola su Instagram: “Bella copertina, bella amica“.

Non soddisfatto oggi ha pure specificato la natura della loro relazione, che sarebbe una bella amicizia.

“É stato un piacere fare questa copertina di Chi, grazie di cuore a tutti per i vostri complimenti. Chiarisco questo dubbio, Valeria e io non siamo una “coppia” ma siamo super amici stellari. Ho vissuto un bel percorso con lei, le voglio benissimo e io ci sarò per lei sempre. Baci stellari”.