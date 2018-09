Ivan Gonzalez e Valeria Marini sono stati i veri protagonisti della prima puntata di Temptation Island Vip.



Ieri Alberto Dandolo ha lanciato uno scoop. Stando a quello che si legge su Dagospia, uno tra Ivan e Valeria avrebbe un flirt con il truccatore di una nota trasmissione televisiva.

“A Milano nei salotti e salottini tutti parlano delle ultime “performance” televisive di Valeriona Marini. La burrosa showgirl ha infatti già dato il meglio di se’ durante la prima puntata di Temptation Island Vip chiudendosi in un bagno con un aitante spagnolo. Sembra che la Marini abbia detto addio al suo fidanzato Patrick ma che tra lei e il fusto di Madrid si sia messo di mezzo il truccatore di una nota trasmissione televisiva. Quest’ultimo pare abbia un flirt con uno dei due. Trattasi di Valeria o del tentatore iberico? Ah, saperlo…”

Non è la prima volta che viene messo in discussione l’orientamento sessuale dell’ex tronista spagnolo. L’anno scorso a Pomeriggio 5 Paola Caruso rivelò di aver pensato che Ivan fosse omosessuale.

Non ho la più pallida idea di cosa piaccia al belloccio spagnolo, quello che è certo è che se un uomo non è interessato ad una donna non significa necessariamente che sia gay.