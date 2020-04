Da anni circolano rumor sulla presunta omosessualità di Ivan Gonzalez, tutto è nato da una foto dell’ex gieffino senza veli insieme ad un amico, poi a buttare benzina sul fuoco c’ha pensato Paola Caruso a Pomeriggio 5. Ieri queste voci hanno iniziato a girare nuovamente a causa di alcuni messaggi che Sonia, l’ex di Ivan, avrebbe ricevuto dalla Spagna.

Deianira Marzano in una serie di storie ha detto: “Lui dice che ora è innamorato di una donna in Spagna, ma che lei è impegnata. Mo ci sta questa cosa e caso strano è impegnata e quindi non ci può stare insieme. Poi dice che Sonietta era gelosa di lui. Ieri io ho parlato con Sonia e lei mi ha detto che a lei arrivano i messaggi dalla Spagna in cui le dicono che a questo le donne non piacciono. A questa le scrivono che non ti piacciono le donne e quindi di cosa doveva essere gelosa. In tutto ciò non c’è nulla di male”.

Ma chi è che dalla Spagna pensa a spu**anare Ivan?



Ivan Gonzalez al GF Vip ha smentito le voci sulla sua presunta omosessualità.