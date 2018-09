Ivan Gonzalez grazie a Temptation Island Vip ha conquistato tutti (compresa Valeria Marini, che l’ha portato dentro al bagno), ma chi frequenta questo blog già lo conosceva da tempo.

Il modello che abita a Madrid è infatti famosissimo in Spagna e per un breve periodo ha bazzicato anche i salotti di Barbara d’Urso grazie ad un’amicizia con Paola Caruso.

“Io ed Ivan siamo andati in albergo ma lui stava fermo. Ho pensato che era gay. Cosa mi dai il bacetto, il bacetto me lo dai a 15 anni, a 30 voglio altro. Ho pensato che è gay.” (Paola Caruso a Pomeriggio Cinque).

Ivan Gonzalez in Spagna ha partecipato a Mujers Y Hombre Y Viceversa sia nei panni del corteggiatore sia in quelli del tronista e successivamente è sbarcato in Honduras a Supervivientes, dove ha conosciuto Paola Caruso. Ora è pronto a conquistare l’Italia. Il GF Vip 4 lo aspetta.