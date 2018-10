Ivan Gonzalez è senza dubbio il tentatore di Temptation Island Vip più discusso grazie soprattutto al rapporto con Valeria Marini.

I due, come confermato dallo spagnolo, sarebbero solo amici e la notizia sarebbe stata in qualche modo confermata dal settimanale Oggi, che nelle sue Pillole di Gossip ha scritto:

“A Roma gira voce che Ivan Gonzalez, giovane tentatore di Valeria Marini nella trasmissione Temptation Island Vip, abbia un amore segreto. L’aitante modello spagnolo avrebbe una tormentata storia d’amore con una persona vicina agli ambienti Mediaset. Perché tanto mistero su questa relazione?”.

Queen Valery però non sarebbe gelosa del nuovo amore misterioso di Gonzalez, dato che anche lei sembrerebbe essersi già invaghita di un altro:

“Pare che la bella Valeria non dia molto peso a questa storia perché” udite udite “Il suo cuore batte già per un altro uomo”.

Qualche settimana fa Alberto Dandolo ha scritto che uno fra Ivan e Valeria si stava frequentando con un noto truccatore di Mediaset. Che sia il fidanzato segreto di Ivan (“vicino agli ambienti Mediaset”) o il nuovo flirt di Valeria “il suo cuore batte per un altro uomo”)?

Considerando che Ivan Gonzalez non ha mai fatto coming out come bisessuale, il misterioso truccatore potrebbe essere la nuova fiamma di Valeria.