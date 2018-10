La scorsa settimana Ivan Cattaneo ha rivelato di avere un giovane fidanzato da 5 anni. Il cantante ha lanciato in più occasioni messaggi in codice al suo compagno.

“Quando uso la mascherina con il gatto va tutto bene. Lui mi guarda e io gli sto dicendo che tutto va bene, sono felice, non sto male. Quando invece metto il gufo, tipo quell’aquila cattiva, significa che non sto bene. Adesso sto usando il gatto. Però nella grotta avevo quasi sempre il gufo, non stavo bene. Poi la coperta che ho qui dentro me l’ha regalata lui. Poi devo fare un gesto, mi tocco il mento e allora significa che gli voglio bene, lui lo capisce in questo modo. Lui ha la barba scura, i capelli ricci come Elia, però scuri. Quanti anni ha? Come Elia. Da quanto tempo? Più di un anno, sono cinque anni. Però c’ha anche la ragazza. Non ho parlato di questo nemmeno in confessionale. Io non avrei problemi ad aprirmi, lo faccio per tutelare lui”.