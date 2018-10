Ivan Cattaneo si è preso una bella cotta per Elia Fongaro e dopo averlo palpeggiato contro la sua volontà, il modello veneto ha chiesto al cantante di prendere le distanze. Una mossa che non è piaciuta a Cattaneo che ha accusato Fongaro di aver avuto poco tatto.

“E’ la storia della mia vita essere rifiutato, a me ha dato fastidio questa storia di Elia, non perché doveva sco*are con me, ma il fatto di dirlo è stato mmmh brutto. Lo so che non lo fa con cattiveria, non pretendevo nulla da lui, ma il fatto che me lo ha sottolineato […] non è il fatto che non lo voglia fare che mi ha ferito è il fatto che me lo ha detto che mi ha ferito. Perché anche Francesco non lo farò mai con me, ma non me lo ha detto e questa è una cosa di eleganza. Se un uomo ti corteggia e ti fa schifo non gli dici ‘mi fai schifo’ è un fatto di cortesia”.