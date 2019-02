Ennesima gaffe su Mahmood, questa volta ad averla fatta è Ivan Cattaneo. L’artista ha rilasciato un’intervista a Giulio Pasqui su Spy magazine. Cattaneo ha fatto outing al vincitore di Sanremo, pensando che Alessandro avesse palesato la sua presunta omosessualità.

“A Sanremo non mi è piaciuto Ultimo. Lui deve ammettere a se stesso che la sua non era una canzone bella come quella dello scorso anno. Invece mi è piaciuto Mahmood. Hanno sottolineato il fatto che non sia italiano, ma io invece baderei di più al fatto che lui è gay.”

Quando Pasqui gli ha fatto notare che il vincitore di Sanremo non ha mai detto di essere gay, ma ha dichiarato che per lui fare coming out è “un passo indietro” (solo a riscrivere queste assurdità mi sale il nervoso), Ivan Cattaneo ha risposto: “Ahhh beh figurati. Fare coming out significa raccontare la propria personalità, non c’è niente di discriminatorio e non è un passo indietro. – ha dichiarato Ivan Cattaneo – Ma la colpa è dei discografici di oggi. Hanno questa idea stranissima secondo cui se tu dici che sei gay le ragazzine non comprano più i tuoi dischi. Assurdo. Mi spiace per Mahmood se ha detto davvero questa cosa sui coming out”.

In parte Mahmood ha ragione, in un mondo perfetto i coming out (così come i Gay Pride o i locali gay) non avrebbero senso di esistere, ma ad oggi sono IMPORTANTISSIMI quindi Ivan parlando del 2019 e dell’Italia ha ragione.

Le dichiarazioni di Mahmood commentate su Spy da Ivan Cattaneo.