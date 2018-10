Ivan Cattaneo ha fatto un mezzo outing a Stefano Sala, rivelando che il ragazzo sarebbe un ‘etero curioso’.

“Stefano fuori dalla casa è sempre circondato da gay. Non si fa troppi problemi. Mi ha detto ‘mai dire mai in futuro’. L’altro giorno mi ha anche detto che è un etero curioso, frequenta gli stilisti, è molto aperto. Ha detto ‘etero curioso’ che è un termine gay, questo è indicativo.”

Ivan ha anche incitato Eleonora Giorgi a provarci con il modello.

La Giorgi all’inizio si è fatta qualche problema.

“Non so, se avessi solo 25 anni di meno mi sarei innamorata davvero. Potrei innamorarmi di lui sì. Non ha il fisico degli altri belloni in casa ma se ne frega, è bello, simpatico, aperto. Ti confesso una cosa, io a 52 anni ho avuto un’avventura con un ragazzino di 20 anni. Mio dio, quando lo toccavo e sentivo quei muscoli così duri come una statua greca, ero abituata a sentire la pelle morbida e invece con lui mi faceva davvero strano. Davvero possente”.